Глава КНДР Ким Чен Ын поддержал Башара Асада

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил солидарность с президентом Сирии Башаром Асадом, поддержав его специальной телеграммой.

Ким Чен Ын осудил ракетную атаку США по сирийскому аэродрому, заявив, что власти страны готовы «оказывать поддержку справедливому курсу правительства и сирийскому народу», а также заявил, что действия сирийского президента «срывают акты агрессии всех враждебных сил», передает Regnum.

«Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости», — говорится в телеграмме.

Ракетный удар по «Шайрату» Пентагон осуществил 7 апреля без санкции Совета безопасности ООН. Россия осудила эти действия как акт агрессии. Операция стала ответом Вашингтона на химическую атаку, которую якобы предпринял президент Сирии Башар Асад в отношении мирных граждан собственной страны.