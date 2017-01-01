Глава КНДР объявил о начале испытаний межконтинентальной баллистической ракеты

Выступая перед населением Северной Кореи в преддверии Нового года, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что армейские подразделения страны готовятся к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты.

«Научные исследования и разработка новейшего вооружения быстро продвигаются вперед. И подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе», - цитирует Ким Чен Ына «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Агентство Associated Press отмечает, что подобный пуск, в случае успеха, станет большим шагом вперед для КНДР и ее ракетной программы. Агентство напоминает, что 8 января - день рождения Ким Чен Ына, и нельзя исключать, что пуск будет приурочен к этому событию. Так, в прошлом году в КНДР провели испытание ядерного оружия 6 января.

В своем обращении к нации лидер Северной Кореи пообещал наказывать врагов страны, усиливать военный потенциал против США и Южной Кореи.

В то же время Ким Чен Ын заявил, что считает необходимым приложить усилия, чтобы свести к нулю риск новой войны на Корейском полуострове.