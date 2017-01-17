Глава МИД Казахстана может приехать в Москву 20 января
Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов может посетить РФ с официальным визитом 20 января, сообщил источник в дипведомстве в Москве.
- На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву, — цитирует «РИА Новости» слова Абдрахманова.
Вместе с тем, министр не уточнил дату и цель своего визита в Россию.
По словам Абдрахманова, визит состоится по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает «РИА Новости».
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