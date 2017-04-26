Глава кабмина Венгрии назвал Сороса врагом евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал американского миллиардера Джорджа Сороса врагом евро и обвинил в разрушении жизни миллионов европейцев посредством финансовых спекуляций.

Кроме того, Орбан уверен, что Сорос виновен в миграционном кризисе в Европе. По словам венгерского премьера, финансист пытается ввозить в страны ЕС через подконтрольные ем фонды до одного миллиона беженцев ежегодно.

Все этим обвинения в адрес Сороса Орбан высказал в ходе сессии Европарламента в Брюсселе, на которой обсуждалась внутренняя политика Венгрии. В частности, был затронут закон страны о высшем образовании, позволяющий закрыть Центрально-Европейский университет, который принадлежит фонду Сороса. Еврокомиссия после дискуссии по данному вопросу объявила о начале судебного разбирательства, сообщает РИА «Новости».

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