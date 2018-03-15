Глава кабмина Словакии покинул свой пост

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Обязанности главы правительства исполняет его заместитель Петер Пеллегрини.

Решение об отставке Фицо принял на фоне политического скандала, который разразился в стране после убийства журналиста Яна Куциака. Тот расследовал связь словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

Ранее в отставку подали главы МВД страны и министерства культуры. К этому их вынудило давление оппозиции и общества, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.