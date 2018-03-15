Глава кабмина Словакии покинул свой пост
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Обязанности главы правительства исполняет его заместитель Петер Пеллегрини.
Решение об отставке Фицо принял на фоне политического скандала, который разразился в стране после убийства журналиста Яна Куциака. Тот расследовал связь словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки Ндрангета.
Ранее в отставку подали главы МВД страны и министерства культуры. К этому их вынудило давление оппозиции и общества, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следующая новость Илья Ковальчук оценил подаренный BMW в 7 млн рублей
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии