Глава избирательной кампании Клинтон обвинил Москву в утечке его писем в WikiLeaks

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста обвиняет Россию во взломе его электронной переписки и передаче информации сайту WikiLeaks.

- Я не рад тому, что меня взламывают русские, пытаясь дать Дональду Трампу (кандидату от республиканцев) преимущество на выборах, - написал он в Twitter.

По его словам, он пока не успел определить правдивость обнародованных документов.

Вчера WikiLeaks, как ранее обещал основатель сайта Джулиан Ассанж, опубликовал несколько тысяч электронных писем руководителей избирательного штаба Клинтон.