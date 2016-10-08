Глава избирательной кампании Клинтон обвинил Москву в утечке его писем в WikiLeaks
Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста обвиняет Россию во взломе его электронной переписки и передаче информации сайту WikiLeaks.
- Я не рад тому, что меня взламывают русские, пытаясь дать Дональду Трампу (кандидату от республиканцев) преимущество на выборах, - написал он в Twitter.
По его словам, он пока не успел определить правдивость обнародованных документов.
Вчера WikiLeaks, как ранее обещал основатель сайта Джулиан Ассанж, опубликовал несколько тысяч электронных писем руководителей избирательного штаба Клинтон.
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