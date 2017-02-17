Глава МИД Италии высказался за отмену санкций против РФ
Глава МИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду на отмену санкций, действующих в отношении России.
По его словам, на саммите семи государств он планирует обсудить с новым Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ограничительные меры против РФ. Альфано также отметил, что неразумно настаивать на сохранении прохладных отношений между США и Россией, между РФ и ЕС.
- На встречах, которые я проведу в том числе с Тиллерсоном, я постараюсь глубже и яснее понять американский подход к этим вопросам, – пообещал глава итальянской дипломатии.
Саммит G7 пройдет в Сицилии 26-27 мая, сообщает интернет-издание «Народные новости».
Следующая новость Посольство РФ шокировано фильмом ВВС о российских футбольных болельщиках
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии