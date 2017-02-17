Глава МИД Италии высказался за отмену санкций против РФ

Глава МИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду на отмену санкций, действующих в отношении России.

По его словам, на саммите семи государств он планирует обсудить с новым Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ограничительные меры против РФ. Альфано также отметил, что неразумно настаивать на сохранении прохладных отношений между США и Россией, между РФ и ЕС.

- На встречах, которые я проведу в том числе с Тиллерсоном, я постараюсь глубже и яснее понять американский подход к этим вопросам, – пообещал глава итальянской дипломатии.

Саммит G7 пройдет в Сицилии 26-27 мая, сообщает интернет-издание «Народные новости».