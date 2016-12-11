Глава МИД Италии станет премьером

Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони принял предложение президента страны о переходе на должность главы правительства.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла предложил Джентилони возглавить правительство. Дипломат заявил, что считает такое предложение "большой честью", сообщает "Интерфакс". Он также отметил, что сформирует новое правительство в кратчайшие сроки.

Прежний глава правительства Маттео Ренци несколько дней назад подал президенту прошение об отставке. В стране проходил референдум о конституционных реформах, итальянцам не понравились предложения Ренци.