Глава МИД Италии станет премьером
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони принял предложение президента страны о переходе на должность главы правительства.
Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла предложил Джентилони возглавить правительство. Дипломат заявил, что считает такое предложение "большой честью", сообщает "Интерфакс". Он также отметил, что сформирует новое правительство в кратчайшие сроки.
Прежний глава правительства Маттео Ренци несколько дней назад подал президенту прошение об отставке. В стране проходил референдум о конституционных реформах, итальянцам не понравились предложения Ренци.
Следующая новость СМИ сообщили о финансировании покупки акций "Роснефти" синдикатом банков
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии