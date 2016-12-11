Глава МИД Италии может возглавить правительство
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони может стать новым премьер-министром страны, пишет газета Corriere della Sera.
Как отмечается в материале, президент Италии Серджо Маттарелла вызвал к себе Джентилони, возможно, для того, чтобы предложить ему возглавить правительство страны.
Ранее глава правительства Италии Маттео Ренци подал в отставку после неудачного референдума по конституционной реформе, сообщает «Интерфакс».
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