Глава МИД Италии может возглавить правительство

Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони может стать новым премьер-министром страны, пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечается в материале, президент Италии Серджо Маттарелла вызвал к себе Джентилони, возможно, для того, чтобы предложить ему возглавить правительство страны.

Ранее глава правительства Италии Маттео Ренци подал в отставку после неудачного референдума по конституционной реформе, сообщает «Интерфакс».