Глава ВТБ не исключил снижение Центробанком ключевой ставки до 6-7 процентов

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», глава ВТБ Андрей Костин допустил возможность снижения Центробанком РФ ключевой ставки с нынешних 10 процентов до 6-7 процентов в 2017 году.

- Наши аналитики прогнозируют, что к концу года инфляция может быть и ниже 4 процентов, возможно, 3,8 процента. Это позволит ЦБ снизить ключевую ставку до 6-7 процентов, - цитирует Костина ТАСС.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Костин говорил, что ВТБ в своем базовом сценарии развития экономики РФ ожидает, что к концу года ключевая ставка опустится до 8-8,5 процента.

- Но мы поддерживаем ЦБ, он осторожно подходит к этому вопросу, потому что всякие всплески бывают. Но в целом, мне кажется, что тренд этого года – снижение процентных ставок. Это позитивно скажется на кредитовании, инвестиционной деятельности, на темпах экономического роста России, - заявил Костин.