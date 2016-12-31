Глава Ингушетии устроил проверку ремонтной службе
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично проверил работу ремонтников, устроив им проверку прямо во время заседания правительства.
Он позвонил в дежурную ремонтную бригаду, представившись жителем многоквартирного дома. Глава республики остался доволен тем, что на его звонок ответили быстро, а дежурная бригада прибыла по вызову оперативно, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе Евкурова агентству рассказали, что в праздничный период в правительстве республики будет работать оперативный штаб по вопросам обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения. В его состав включены вице-премьеры и представители ресурсоснабжающих организаций.
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