Глава Ингушетии отказался от депутатского мандата

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший на выборах региональный список «Единой Россия», член Высшего совета партии, решил отказаться от мандата депутата Госдумы РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы и правительства республики.

Глава республики написал соответствующее заявление в ходе заседания политсовета регионального отделения «Единой России».

Он отметил, что по итогам прошедших 18 сентября выборов в Народное Собрание Ингушетии «единороссы» получили 26 из 32 мандатов, «Справедливая Россия» - три, КПРФ - два, ЛДПР - один.