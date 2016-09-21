Глава Ингушетии отказался от депутатского мандата
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший на выборах региональный список «Единой Россия», член Высшего совета партии, решил отказаться от мандата депутата Госдумы РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы и правительства республики.
Глава республики написал соответствующее заявление в ходе заседания политсовета регионального отделения «Единой России».
Он отметил, что по итогам прошедших 18 сентября выборов в Народное Собрание Ингушетии «единороссы» получили 26 из 32 мандатов, «Справедливая Россия» - три, КПРФ - два, ЛДПР - один.
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