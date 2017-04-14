Глава ДНР готов встретиться с Петром Порошенко

Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко готов встретиться с президентом Украины, если тот заявит о своих намерениях закончить войну.

«Если кто-то хочет искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны, то мы готовы с ним разговаривать», - сказал Захарченко во время прямой линии с жителями Украины.

Он подтвердил свою готовность встретиться даже с президентом Украины, но только в том случае, если он лично заявит о своих намерениях завершить боевые действия на Украине, передает ТАСС.

«Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров», - добавил глава ДНР.

По данным ООН, всего в Донбассе в результате боевых действий с 2014 года погибли более 9,9 тысячи человек и свыше 23,2 тысячи получили ранения.