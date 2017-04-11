Глава Госдепартамента США прибыл в Москву
В Москву с официальным визитом прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
В ходе своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он намерен обсудить ситуацию в Сирии. По сведениям зарубежных СМИ, глава Госдепа собирается предложить Москве сделку – отказ от поддержки режима Башара Асада в обмен на возвращение в «большую семерку». Если Россия на это не пойдет, то против нее могут быть введены новые санкции, сообщает НСН.
Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что вопрос о новых ограничениях уже обсуждается главами МИД стран «семерки».
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