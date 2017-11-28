Глава Госдепа признал отставание США от России

США отстают от России и других государств в освоении Арктики. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По его словам, значимость Арктики растет с каждым днем, особенно с учетом открытия новых водных путей. США упускают возможности по освоению региона, тогда как Россия сделала это своим приоритетом, подчеркнул глава Госдепа.

Он также отметил, что даже Китай, не будучи арктическим государством, понимает важность новых водных путей и строит танкеры-ледоколы.

«Так что мы отстали. Кажется, на сегодняшний день у нас есть один рабочий танкер-ледокол, и Береговая охрана им очень гордится», - цитирует госсекретаря «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Лондоне автобусы будут заправлять кофейными остатками

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО