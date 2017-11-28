Глава Госдепа признал отставание США от России
США отстают от России и других государств в освоении Арктики. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
По его словам, значимость Арктики растет с каждым днем, особенно с учетом открытия новых водных путей. США упускают возможности по освоению региона, тогда как Россия сделала это своим приоритетом, подчеркнул глава Госдепа.
Он также отметил, что даже Китай, не будучи арктическим государством, понимает важность новых водных путей и строит танкеры-ледоколы.
«Так что мы отстали. Кажется, на сегодняшний день у нас есть один рабочий танкер-ледокол, и Береговая охрана им очень гордится», - цитирует госсекретаря «Интерфакс».
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