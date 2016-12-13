Глава «Goldman Sachs» Гари Кон стал советником Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп назначил главу «Goldman Sachs» Гари Кона своим советником по экономическим вопросам.
По мнению Трампа, удачный опыт в бизнесе может быть успешно применен в работе на благо американского народа.
Кон должен помочь выработать экономическую политику, способную увеличить минимальный размер оплаты труда рабочих. Кроме того, его деятельность будет направлена на предотвращение исхода рабочих мест из США, что создаст новые возможности для граждан США.
Национальный экономический совет консультирует президента США по экономической политике, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Песков отказался признать потерю Пальмиры уроном для репутации России
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии