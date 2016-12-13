Глава «Goldman Sachs» Гари Кон стал советником Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначил главу «Goldman Sachs» Гари Кона своим советником по экономическим вопросам.

По мнению Трампа, удачный опыт в бизнесе может быть успешно применен в работе на благо американского народа.

Кон должен помочь выработать экономическую политику, способную увеличить минимальный размер оплаты труда рабочих. Кроме того, его деятельность будет направлена на предотвращение исхода рабочих мест из США, что создаст новые возможности для граждан США.

Национальный экономический совет консультирует президента США по экономической политике, сообщает «Национальная служба новостей».