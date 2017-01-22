Глава МИД Германии считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа мировая политика окончательно изменится.

- С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века, -цитирует ТАСС слова политика.

По его мнению, неизвестно, как изменится устройство мира в XXI веке. Штайнмайер также заявил, что в нынешний период неопределенности в мировой политике «на кону стоит особенно многое».

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени.