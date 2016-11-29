Глава МИД Франции выступил за санкции против РФ ради решения кризиса на Украине
Отмена санкционного режима, введенного странами Запада против РФ, негативно отразится на выполнении Москвой Минских соглашений. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
- Это ослабит цель разрешения конфликта и станет победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны. Отказ от Минских договоренностей будет ошибкой для наших стратегических интересов, - цитирует Эйро ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Глава французского внешнеполитического ведомства во вторник принимает участие в совещании глав МИД «нормандской четверки» в Минске.
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