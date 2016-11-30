Глава фракции ХДС Каудер призвал немцев протестовать против действий РФ в Сирии

На заседании фракции Христианско-демократический союз в Бундестаге председатель фракции Фолькер Каудер выразил недоумение, почему немцы не протестуют у здания российского посольства в связи с событиями в Сирии.

Каудер задал однопартийцам вопрос, что происходило бы у посольства США в Берлине, если бы Вашингтон обвиняли в том, в чем обвиняют Москву в Сирии. Политик сам же ответил, что не понимает, почему у российского посольства в Германии не проходят акции протеста, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Это уже не первый случай, когда политики и дипломаты прямо или косвенно провоцируют собственных граждан на атаки дипломатических представительств РФ. Так, в октябре министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «хотел бы видеть демонстрации у посольства России» в связи с ситуацией в Сирии.