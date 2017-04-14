Глава фонда «Дар» Елисеев собирается судиться с Навальным

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев собирается судиться с Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального из-за фильма «Он вам не Димон», в котором утверждается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приобретает недвижимость через организацию.

«Мы намерены обратиться судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ», – заявил Елисеев в беседе с газетой «Коммерсант».

По словам главы «Дара», предположения о том, что он является управляющим собственностью премьера, сделанные в фильме, являются полной чушью.

«Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его «банкиром», «завхозом» и тому подобное»,- возмутился Елисеев.

Он также заверил, что не нуждается в высокопоставленных патронах, хотя признал, что прекрасно знаком с Медведевым, так как учился с ним вместе в университете.

Ранее иск к Навальному подал миллиардер Алишер Усманов, которого оппозиционер обвинил в даче взятки фонду «Дар» в виде усадьбы стоимостью 5 миллиардов рублей.

В расследовании оппозиционера Алексея Навального утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, сообщает «Федерал пресс».

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