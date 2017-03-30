Глава ФМБА обвинил спортсменов США в употреблении наркотиков и гормонов

Двойные стандарты, применяемые Всемирным антидопинговым агентством, привели к тому, что одних спортсменов жесточайшим образом наказывают, а другие принимают запрещенные препараты якобы на законных основаниях. Такое заявление сделал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

- Вы же видите, что происходит: вскрыли какие-то хакеры базу WADA, и оказалось, что половина американской сборной сидит не просто на допинге, а на наркотиках и гормонах. Это просто наглое использование своих возможностей. То есть, мы пишем правила и мы их нарушаем, как хотим, так и делаем. Это разве спорт? Конечно, это неравные условия, неравные права, - цитирует ТАСС выступление Уйбы в кулуарах Международного арктического форума в Архангельске.

По словам собеседника агентства, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 совершенно несправедливо, что показали результаты тестов спортсменов, которые те сдавали на соревнованиях, проводившихся параллельно с Играми в Рио-де-Жанейро.

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Места: Россия, США
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