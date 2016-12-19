Глава ФИФА не считает бойкот ЧМ-2018 методом борьбы с допингом в России

Бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России летом 2018 года, не имеет никакого смысла, потому что этот шаг не решит проблему допинга. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино.

- Бойкоты и дисквалификации не решают никаких проблем в спорте. ФИФА не мировой жандарм, а последний доклад Макларена никак не относится к проведению турниров уровня чемпионата мира. Кроме того, бойкот не решит проблему допинга в России. Допингом в ФИФА занимается специальная структура, которая выполняет свои обязанности. Мы сотрудничаем с ВАДА, но у нас есть и собственная антидопинговая система. И даже если кто-то из футболистов нарушает установленные правила, почему мы должны нести ответственность. Ведь ФИФА не отвечает за футболистов, когда они уклоняются от уплаты налогов или садятся пьяными за руль, - цитирует Инфантино «Спортфакт» со ссылкой на Lequipe.

Ранее сообщалось, что вслед за чемпионатом мира по бобслею и скелетону Россия может потерять право на проведение других соревнований, в частности Кубка Конфедераций по футболу-2017 и чемпионата мира по футболу-2018.

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