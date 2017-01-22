Глава ФИФА просил Мутко отказаться от поста президента РФС

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино просил вице-премьера России Виталия Мутко снять свою кандидатуру с выборов президента Российского футбольного союза (РФС).

По данным Daily Mail со ссылкой на источник в Москве, Инфантино позвонил Мутко в сентябре прошлого года и попросил его сложить свои полномочия из-за разгоревшегося допингового скандала в российском спорте.

По мнению главы ФИФА, дальнейшая вовлеченность Мутко на административном уровне может стать проблемой для организации. Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в сентябре 2016 года был переизбран главой РФС.