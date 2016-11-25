Глава ФИФА Инфантино подарил Путину официальный мяч Кубка Конфедераций «Красава»

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент ФИФА Джанни Инфантино подарил российскому лидеру официальный мяч Кубка Конфедераций, который пройдет в РФ в 2017 году. Мяч получил название «Красава».

- Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета, которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали, - цитирует Инфантино ТАСС.

Глава ФИФА поблагодарил Путина и правительство РФ за активное сотрудничество в подготовке Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.