Глава Евросовета призвал Варшаву к соблюдению норм демократии
Председатель Евросовета Дональд Туск обратился к польским властям с призывом соблюдать нормы европейской модели демократии.
Выступая во Вроцлаве, он заявил о необходимости уважать «людей, конституционные нормы и ценности, установленные процедуры и добрые обычаи», передает ТАСС. При этом Туск добавил, что нарушение норм европейской демократии создает «статегические риски».
Глава Евросовета также поблагодарил демонстрантов, отстаивающих демократию. Он назвал их лучшими стражами репутации Польши как в Европе, так и в мире.
В польской столице и ряде других городов проходят массовые акции протеста, поводом для которых послужил инцидент в парламенте с отстранением от участия в сессии представителя оппозиции.
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