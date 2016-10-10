Глава Европарламента Шульц назвал ситуацию в ЕС «чрезвычайно плохой»

Выступая в Берлине на конференции «Люди Европы», организованной издательской группой «Пассау», глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что нынешняя ситуация в Евросоюзе является «чрезвычайно плохой».

- Мы не можем отрицать, что идея единой Европы находится в глубоком кризисе, - цитирует Шульца ТАСС.

По убеждению политика, граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, потому что правительство Соединенного Королевства не было подготовлено к такой реакции и к «политической динамике», которая исходила от людей».

Глава Европарламента заметил также, что не отказался от идеи создания единой Европейской армии, но признал, что реализация этого проекта займет большое количество времени.

- Это совершенно точно необходимо в долгосрочной перспективе, но это нереалистично в ближайшие два-три года, - подчеркнул Шульц.