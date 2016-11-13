Глава Европарламента предложил дать Трампу шанс как лидеру США
Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Дональд Трамп заслуживает уважения как избранный президент США.
«Обе стороны должны теперь начать с нуля и дать друг другу шанс», - цитирует ТАСС интервью Шульца изданию Bild am Sonntag. Глава ЕП выразил надежду, что Трамп-президент будет поступать иным образом, нежели Трамп-кандидат.
Шульц заявил, что не ожидает выхода США из НАТО и Всемирной торговой организации, поскольку это столь же рискованно для Вашингтона, как и для его партнеров.
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