Глава Европарламента предложил дать Трампу шанс как лидеру США

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Дональд Трамп заслуживает уважения как избранный президент США.

«Обе стороны должны теперь начать с нуля и дать друг другу шанс», - цитирует ТАСС интервью Шульца изданию Bild am Sonntag. Глава ЕП выразил надежду, что Трамп-президент будет поступать иным образом, нежели Трамп-кандидат.

Шульц заявил, что не ожидает выхода США из НАТО и Всемирной торговой организации, поскольку это столь же рискованно для Вашингтона, как и для его партнеров.