Глава Европарламента допустил отмену Brexit
Процедура выход Великобритании из состава Евросоюза может быть отменена, если жители страны выберут новое правительство. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни.
По его словам, если Лондон после выборов изменит свое решение относительно выхода из ЕС и захочет отказаться от Brexit, процедура будет очень простой. Он пояснил, что действие ст.50 Лиссабонского договора может быть отменено, сообщает агентство URA.RU.
Официально Brexit стартовал 29 марта. Процедура должна завершиться через два года. Некоторое время назад глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении в стране досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в мае.
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