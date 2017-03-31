Глава Еврокомиссии выразил готовность поддержать распад США
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поддержит стремление к независимости тех штатов, которые захотят выйти из состава США.
Он выразил недовольство тем, что американский президент Дональд Трамп призвал другие страны ЕС последовать примеру Великобритании. «Если он будет так продолжать, то я поддержу независимость Огайо и Остина, штат Техас», - цитирует Юнкера CNBC.
Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп был «лидером по призывам» к выходу Великобритании из Евросоюза. Сам же Трамп еще в середине прошлого года предсказал, что скоро его будут называть «мистер Brexit».
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