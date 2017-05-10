Глава Еврокомиссии призвал к восстановлению отношений с Россией
Восстановление отношений между ЕС и Россией возможно и это должно быть сделано. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
«Наши отношения с Россией уже не те, какими были, и не те, какими мы хотели бы их видеть. Но даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены», - цитирует Юнкера ТАСС со ссылкой на румынское издание Adevarul.
Он выразил уверенность в том, что в улучшении отношений заинтересованы и Европа, и Россия. Глава ЕК подчеркнул, что мир нуждается в сотрудничестве, а не конфронтации.
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