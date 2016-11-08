Глава Еврокомиссии назвал политику Турции все более удаляющей страну от ЕС

Выступая в Колледже Европы в бельгийском Брюгге, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проводимая властями Турции политика все более отдаляет страну от вступления в Евросоюз.

- Я вижу все больше и больше, как Турция отдаляется от Европы. Это не Европа отдаляется от Турции, - цитирует Юнкера ТАСС.

Он подчеркнул также, что если Евросоюз не предоставит в итоге гражданам Турции право безвизового въезда в европейские государства, винить в этом в первую очередь следует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.