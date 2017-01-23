Глава Донецкой области Жебривский назвал условия «деоккупации» Донбасса

Выступая в эфире телеканала «112 Украина» глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что для «мирной деоккупации» Донбасса необходимо предпринять несколько шагов.

- Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью. Для этого необходимо несколько вещей. Первое — чтобы западные партнеры были объединены и продолжали давление на Россию. Второе — проведение реформ на Украине. Третье — построение новой Донеччины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска, - цитирует Жебривского RT.

Вместе с тем, по словам главы администрации, украинские пограничники должны быть готовы взять под контроль участок границы Донбасса с Россией.

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