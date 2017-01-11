Глава Донецкой области наложил запрет на использование русского языка

Все сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации должны в своей работе отказаться от русского языка и говорить исключительно на украинском. Об этом заявил глава администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что для сотрудников ВГА в прошлом году дважды организовывались курсы украинского языка. В том, что они действительно овладели государственным языком он не сомневается, поскольку знания работников администрации были проверены посредством радиодиктанта.

По словам Жебривского, в 2017 году для сотрудников администрации будут организованы курсы английского языка, передает агентство «Экономика сегодня».