Глава Донецкой области наложил запрет на использование русского языка
Все сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации должны в своей работе отказаться от русского языка и говорить исключительно на украинском. Об этом заявил глава администрации Павел Жебривский.
Он отметил, что для сотрудников ВГА в прошлом году дважды организовывались курсы украинского языка. В том, что они действительно овладели государственным языком он не сомневается, поскольку знания работников администрации были проверены посредством радиодиктанта.
По словам Жебривского, в 2017 году для сотрудников администрации будут организованы курсы английского языка, передает агентство «Экономика сегодня».
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