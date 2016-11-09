Глава РЖД доложил Путину о сэкономленных благодаря оптимизации 100 млрд рублей

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров доложил главе государства о том, что благодаря программе оптимизации расходов РЖД в 2016 году удалось сэкономить более 100 миллиардов рублей.

- За год работы мы фактически сэкономили более 100 миллиардов рублей затрат «Российских железных дорог». Причем без ухудшения качества и за счет различных механизмов, - цитирует Белозерова «Интерфакс».

Путин в свою очередь выразил удовлетворение работой Московского центрального кольца, подчеркнув важность реализации этого проекта для решения транспортной проблемы Москвы.

По словам главы РЖД, изначально планировалось через месяц выйти на объем перевозок по МЦК в районе 225 тысяч человек в сутки, однако уже сейчас установлен рекорд – 229 тысяч пассажиров.

Говоря о дальнейших планах компании, Белозеров отметил, что РЖД работает над расширением сети международных маршрутов. В частности, уже в декабре планируется запустить поезда по маршруту Москва – Берлин.