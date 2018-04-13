Глава Чечни не видит альтернативы Владимиру Путину

Лидер Чечни Рамзан Кадыров читает, что полномочия президента России Владимира Путина не следует ограничивать двумя президентскими сроками.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства», - цитирует телеканал «360» его интервью «Интерфаксу».

По мнению Кадырова, идею о продлении срока полномочий Путина следует вынести на всенародный референдум. Он выразил уверенность в том, что россияне поддержа ее.