Глава Чечни не видит альтернативы Владимиру Путину
Лидер Чечни Рамзан Кадыров читает, что полномочия президента России Владимира Путина не следует ограничивать двумя президентскими сроками.
«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства», - цитирует телеканал «360» его интервью «Интерфаксу».
По мнению Кадырова, идею о продлении срока полномочий Путина следует вынести на всенародный референдум. Он выразил уверенность в том, что россияне поддержа ее.
Следующая новость Ученых обеспокоило замедление Гольфстрима
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии