Глава Чечни попал в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен Министерством финансов США в санкционный список.
Наряду с ним в перечень внесены также Аюб Катаева, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.На сайте американского ведомства поясняется, что все эти люди имели отношение к преступному сговору, раскрытому Сергеем Магнитским.
Кроме того, Кадырова подозревают в заказном убийстве политического оппонента, а Катаева – в причастности к притеснениям в Чечне представителей сексуальных меньшинств.
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