Глава Чечни попал в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен Министерством финансов США в санкционный список.

Наряду с ним в перечень внесены также Аюб Катаева, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.На сайте американского ведомства поясняется, что все эти люди имели отношение к преступному сговору, раскрытому Сергеем Магнитским.

Кроме того, Кадырова подозревают в заказном убийстве политического оппонента, а Катаева – в причастности к притеснениям в Чечне представителей сексуальных меньшинств.