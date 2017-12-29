Глава Чечни передал военным РФ в Сирии «изысканные яства»
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал российским военным полицейским, находящимся в Сирии, 15 тонн угощений к Новому году.
По словам Кдырова, российским военным доставили 15 тонн «самых изысканных яств».
«Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР», — написал Кадыров на своей странице в Twitter.
Ранее Facebook заблокировал страницу Кадырова из-за санкций, введенных в отношении него властями США. Кроме того, глава Чечни также лишился страницы в Instagram, сообщает «РИА Новости».
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