Глава Чечни передал военным РФ в Сирии «изысканные яства»

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал российским военным полицейским, находящимся в Сирии, 15 тонн угощений к Новому году.

По словам Кдырова, российским военным доставили 15 тонн «самых изысканных яств».

«Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР», — написал Кадыров на своей странице в Twitter.

Ранее Facebook заблокировал страницу Кадырова из-за санкций, введенных в отношении него властями США. Кроме того, глава Чечни также лишился страницы в Instagram, сообщает «РИА Новости».

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