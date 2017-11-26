Глава Чечни назвал «ошибочным» приговор по делу об убийстве Бориса Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что осужденные за убийство политика Бориса Немцова чеченцы невиновны.

«По моим пониманиям, по моей информации - они не виноваты. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно», - цитирует Кадырова «Интерфакс».

Ранее глава Чечни назвал приговор «странным», а доказательства вины подозреваемых «сомнительными».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 году на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Исполнитель убийства Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор Губашев, забравший убийцу с места преступления, получил 19 лет, а его брат Шадид – 16. Темирлан Эскерханов, который следил за жертвой, приговорен к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, участвовавший в подготовке преступления, пробудет в тюрьме 11 лет.

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