Глава Чечни назвал странным приговор убийце Бориса Немцова
Главу Чечни Рамзана Кадырова удивил вердикт Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова.
По его словам, назначение Зауру Дадаеву наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима выглядит странно «при сомнительных доказательствах вины», сообщает «ФедералПресс».
Кроме того, удивление Кадырова вызвала и позиция гособвинения, требовавшего назначения пожизненного наказания одному из фигурантов дела. Глава Чечни заявил, что не знает примеров, когда по аналогичным делам выносились подобные приговоры.
Ранее сообщалось, что подельники Дадаева – Анзор и Шалид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев – приговорены к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно. Наряду с этим им назначен штраф в 100 тысяч рублей.
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