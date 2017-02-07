Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, отказавшись баллотироваться на следующий срок, сообщил пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев.

По его словам, решение Наговицына стало неожиданным.

- Это был очень обдуманный с моей стороны шаг и никто меня к этому решению не подталкивал, — заявил Александр Мальцев, подчеркнув, что данное решение обусловлено тем, что кандидат, которого в этом году назначит президент России Владимир Путин, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время.

При этом Наговицын сказал, что у него есть силы и здоровье, чтобы продолжить карьеру чиновника.

Днем ранее о своей отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Максим Решетников, сообщает Ura.ru.

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Места: Россия
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