Глава британской MI5 считает РФ «изолированным изгоем»

Глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер считает Россию «изолированным изгоем». Более того, он заявит об этом 14 мая перед европейскими коллегами в Берлине.

По данным агентства Bloomberg, Паркер напомнит об инциденте с отравлением экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По его мнению, из-за происшествия со Скрипалями Россия рискует стать «ещё более изолированным изгоем».

Кроме того, глава британской контрразведки обвинит власти РФ в «грубом нарушении норм международного права».

Экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в пригороде Лондона.

Британские власти заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества под названием «Новичок», которое якобы производится только в России.

В свою очередь, Москва опровергла все обвинения в свой адрес, так как никаких доказательств Лондон так и не предоставил, путаясь в версиях произошедшего, сообщает «Национальная служба новостей».

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