Глава британского МИД заявил о невозможности продолжать переговоры по Сирии

Недавние авиаудары, нанесенные по больницам в Сирии, делают невозможным продолжение переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

- Продолжающиеся жестокие действия режима Асада против жителей Алеппо и соучастие россиян в совершении того, что явно является военными преступлениями, — бомбардировках больниц — в то время, как всем известно, что это больницы и ничего кроме больниц, — делают невозможным возобновление мирных переговоров, — цитирует РИА «Новости» выступление Джонсона на конференции Консервативной партии Великобритании.

Российская сторона неоднократно заявляла, что при выборе целей для авиаударов в Сирии разведывательная информация тщательно проверяется, а все заявления о том, что ВКС РФ бомбят гражданские объекты, являются голословными.

ВВС Сирии также опровергают факт нанесения авиаударов по гражданским объектам.