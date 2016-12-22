Глава британского МИД сделал свои выводы из доклада ООН об атаке гумконвоя в Алеппо

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что после публикации доклада комиссии ООН об атаке гуманитарного конвоя организации в Алеппо ни у кого не должно остаться сомнений в том, что это сделали либо российские войска, либо правительственная армия Башара Асада.

Ранее комиссия ООН признала, что не сумела определить, кто атаковал гуманитарный конвой вблизи Алеппо 19 сентября. Единственное, что удалось определить экспертам, это то, что удар был нанесен с воздуха.

- Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. Это означает, что удар был произведен или силами режима Асада, или Россией, - цитирует Джонсона РИА «Новости».

Между тем российское Министерство обороны заявило, что ни российская, ни сирийская авиация не наносили ударов по Алеппо и его окрестностям 19 сентября. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, Россия располагает данными объективного контроля, однозначно подтверждающими наличие в районе гуманитарного конвоя в Алеппо беспилотника США Predator, который летал над колонной с машинами и покинул квадрат через полчаса после инцидента.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее заявлял, что посольство и РФ ждут официальных разъяснений от британского МИД, какими источниками в социальных сетях пользовался Джонсон и возглавляемое им внешнеполитическое ведомство, выдвигая обвинения в адрес России в связи с нападением на гуманитарный конвой ООН 19 сентября 2016 года.