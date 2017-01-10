Глава британского МИД Борис Джонсон неожиданно изменил отношение к России

На встрече с американскими конгрессменами в Нью-Йорке и Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал политиков США перестать демонизировать Россию.

- Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол, — цитирует Джонсона РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

По словам министра, Лондону и Вашингтону необходимо консолидироваться по отношению к Москве и проводить политику «вовлечения и бдительности». Что это означает, Джонсон не конкретизировал.

Нынешние заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства идут вразрез с его прежней позицией. Так, ранее Джонсон голословно обвинил Россию в обстреле гуманитарного конвоя ООН в сирийском Алеппо, а также призвал британских граждан проводить демонстрации против политики России в Сирии у российского посольства в Лондоне.

Новости по теме
Теги:
События: санкции
Следующая новость Отобранные у журналистов материалы о крушении МН17 изучит полиция Нидерландов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО