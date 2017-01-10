Глава британского МИД Борис Джонсон неожиданно изменил отношение к России

На встрече с американскими конгрессменами в Нью-Йорке и Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал политиков США перестать демонизировать Россию.

- Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол, — цитирует Джонсона РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

По словам министра, Лондону и Вашингтону необходимо консолидироваться по отношению к Москве и проводить политику «вовлечения и бдительности». Что это означает, Джонсон не конкретизировал.

Нынешние заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства идут вразрез с его прежней позицией. Так, ранее Джонсон голословно обвинил Россию в обстреле гуманитарного конвоя ООН в сирийском Алеппо, а также призвал британских граждан проводить демонстрации против политики России в Сирии у российского посольства в Лондоне.