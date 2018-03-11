Глава «Беларуськалия» констатировал смерть двоих рабочих в шахте
Двое рабочих, которые оказались под завалами в шахте «Беларуськалий», погибли, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головалый.
9 марта в шахте на горном участке №10 3-го рудоуправления произошел выброс соли и газа. В это время под землей находились двое рабочих 1973 и 1985 годов рождения.
«К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли», - сказал Головалый.
Тела мужчин были обнаружены под завалами. По факту нарушения правил безопасности Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости».
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