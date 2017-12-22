Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе

Глава Банка России Эльвира Набиуллина засветилась в видеоклипе, посвященному купюрам номиналом в 2000 и 200 рублей, которые введены в обращение на территории РФ 12 октября.

Песней клипа стало произведение группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000».

Эльвира Набиуллина исполнила припев вместе с другими участниками клипа, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, что на 200-рублевой купюре изображены символы Севастополя, на банкноте номиналом в 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром «Восточный».

Ролик можно увидеть на канале «YouTube».