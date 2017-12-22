Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе
Глава Банка России Эльвира Набиуллина засветилась в видеоклипе, посвященному купюрам номиналом в 2000 и 200 рублей, которые введены в обращение на территории РФ 12 октября.
Песней клипа стало произведение группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000».
Эльвира Набиуллина исполнила припев вместе с другими участниками клипа, сообщает РИА Новости.
Напоминаем, что на 200-рублевой купюре изображены символы Севастополя, на банкноте номиналом в 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром «Восточный».
Ролик можно увидеть на канале «YouTube».
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