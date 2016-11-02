Глава банка «Интеркоммерц» объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве

Председатель правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский объявлен в розыск по обвинению в хищении 45 миллионов евро, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Как отмечается в материале, главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело СК РФ по статье 159 часть 4 УК РФ. Проверка была проведена после обращения главы Центробанка РФ.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро.

В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Интеркоммерц» банкротом, сообщает ТАСС.

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