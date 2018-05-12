Глава Балашихи высадил именные сосны в Кучино

Глава Балашихи Сергей Юров и министр образования Московской области Марина Захарова высадили сосны в Кучинском лесничестве в рамках акции «Лес Победы».

Вместе с ними в акции принял участие председатель совета ветеранов микрорайона Железнодорожный Василий Тынченко.

«Акция объединила всех жителей Балашихи. В ней сегодня принимают участие ветераны, школьник, кадеты, юнармейцы. Люди приходят семьями», - сказал Юров.

Он отметил, что на мероприятие собрались около тысячи человек. Акция «Лес Победы» прошла во дворах, парках, в скверах и на территории социальных учреждений города, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Там высадили плодовые деревья, сосны, липы, клены, каштаны, дубы, а также кустарники спиреи и пузыреплодника.

«Лес Победы» - проект по высадке именных деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Мероприятие реализуется с 2014 года.