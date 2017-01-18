Глава МИД Австрии назвал условия снятия санкций в отношении России

Глава МИД Австрии Себастьян Курц призвал к постепенному снятию санкций ЕС в отношении России. При этом он уточнил, что такое развитие событий возможно только в случае выполнения Минских соглашений.

По словам Курца, до сих пор было мало прогресса по выполнению минских соглашений, в связи с чем, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года.

- С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер. Однако это не относится к санкциям, введенным в ответ на незаконное присоединение Крыма, — приводит «РИА Новости».