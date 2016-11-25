Глава МВД Аваков пообещал вернуть Донбасс в состав Украины в течение двух лет
Выступая на расширенном заседании военного совета национальной гвардии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что силами этого вооруженного формирования будет проведена операция, в результате которой Донбасс в ближайшие два года возвратится под полную юрисдикцию Киева.
- Важнейшую роль в ней играет нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу, — цитируют Авакова «Известия» со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.
По словам министра, именно поэтому «военизированная компонента должна быть готова лучше, чем правоохранительная».
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