Глава МВД Аваков пообещал вернуть Донбасс в состав Украины в течение двух лет

Выступая на расширенном заседании военного совета национальной гвардии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что силами этого вооруженного формирования будет проведена операция, в результате которой Донбасс в ближайшие два года возвратится под полную юрисдикцию Киева.

- Важнейшую роль в ней играет нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу, — цитируют Авакова «Известия» со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.

По словам министра, именно поэтому «военизированная компонента должна быть готова лучше, чем правоохранительная».